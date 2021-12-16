澎湃新聞報導，大陸商務部16日召開例行新聞發布會，新聞發言人束玨婷針對媒體提問，今年前11個月，大陸進出口規模已超過去年全年水準，下半年，在基數效應減弱背景下，中國外貿超預期增長的原因指出，一是全球經濟保持復甦態勢，外需好轉；二是疫情反復衝擊，全球供需缺口仍然存在；三是大宗商品價格上漲，對進口增速有較大拉動作用。

束玨婷表示，今年下半年大陸外貿仍保持較快增長，主要有以下幾方面原因：

一是全球經濟保持復甦態勢，外需好轉，聯合國貿發會議預計今年全球貨物貿易出口增長22.4％。

二是在疫情反復衝擊下，全球供需缺口仍然存在，中國依託完備的製造業體系繼續滿足國際市場和消費者需求。

三是大宗商品價格上漲，對進口增速有較大拉動作用。

束玨婷表示，預計全年外貿進出口結構將進一步優化，高品質發展加速推進，貿易大國地位更加鞏固，可以圓滿完成「量穩質升」目標任務。同時也要看到，明年外貿形勢依然複雜嚴峻，商務部將繼續密切跟蹤形勢變化，持續為外貿企業紓困解難，激發市場主體活力，保持外貿運行在合理區間。