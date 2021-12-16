大陸媒體人胡錫進16日中午在個人微博上發文稱，他已辦理退休手續，不再擔任《環球時報》總編輯。同時，微博認證也改為「《環球時報》特約評論員」，說明他「退而不休」，將繼續「胡侃」。陸媒指他是當下中國最受爭議的媒體總編輯之一。他用自己的方式爭取最大話語權，並認為自己的高明之處，正在於找到了與主流價值觀的契合之處。

大陸《瀟湘晨報》報導，胡錫進，1960年4月出生於北京，祖籍為河南平頂山汝州。1982年畢業於解放軍南京國際關係學院，1986年加入中國共產黨，同年考入北京外國語大學讀研究生，1989年獲俄羅斯文學碩士學位，並進入《人民日報》社國際部工作。

1993年至1996年，胡錫進為《人民日報》駐南斯拉夫記者，其間他深入戰火中的波黑，後寫作《波黑戰地採訪手記》一書。1999年獲得「中國傑出青年外事工作者」稱號。

1996年至2005年，胡錫進任《環球時報》副總編輯，並於2003年赴波灣採訪伊拉克戰爭。2005年後任總編輯。

胡錫進在個人微博說，自己轉過年就62歲了，已辦理退休手續，不再擔任總編輯職務。今後將以特約評論員身分，繼續為《環球時報》事業發展貢獻力量，繼續為黨的新聞輿論工作竭盡所能。

綜合陸媒報導，胡錫進任《環球時報》總編輯達16年，除了得理不饒人，也被同報副總編輯段靜濤實名舉報過。經駐社紀檢監察組調查，還他清白。

2015年底，在微博沉寂一個多月後，胡錫進帶著自己的視訊脫口秀節目《胡侃》，重返輿論場。

胡錫進當時接受澎湃新聞採訪時被問到「為什麼就不能選擇低調一點」時說：「我已是輿論場的場中之人，有誰進這個場子是為了『低調』而來嗎？如果為了低調，我會選擇另一個職業。」胡錫進，已做準備，從未怯場。

胡錫進又說：「確實有一些人對我不友好，這個國家主流社會中的人和元素，在輿論場上遇到一些不友好聲音的，恐怕不止我一個。作為一位時政媒體的負責人，我想我不該奢望在這個眾聲喧嘩的時代追求自己羽毛的完好無損，甚至我也沒有權利這樣做。」