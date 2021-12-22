美國半導體巨頭英特爾於12月公開的「供應商政策與行為準則」明確指出，禁止供應商使用任何非自願勞動、奴隸勞動，包括來自新疆地區勞動力與採購商品，在微博引發熱烈討論，甚至有網友還喊出要抵制英特爾的產品。對此，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進指出，有些時候我們制不住對方，只好「讓我們掏出小本本，記下它幹的壞事」。

英特爾近期給予供應商的信件提及，英特爾的投資人問及公司客戶是否有從新疆地區採購產品與服務，許多國家與地區的政府已經對來自新疆地區的產品進行限制，英特爾需要供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。

胡錫進在微博發文指出，「英特爾敢這麼幹，是因為它的供應鏈上本來就極少新疆產品，而且它的CPU在中國當下仍是硬需求，它不太擔心中方報復，或者它覺得討好美國和西方社會比不得罪中國更重要，儘管中國已經連續6年是英特爾全球最大的營收來源」。

胡錫進表示，英特爾成了美國企業界對華代表性的「嘴炮」幫著增加了美對華輿論戰的火力，最讓人可恨的，就是它還是「吃飯砸鍋」的典型。不過，胡錫進也坦言，「美國仍比我們強大，有些時候我們制不住對方，被動，對方會囂張，是必然的。英特爾的倡狂清楚暴露了我方的弱點和弱項。」

但在美國餐飲巨頭、汽車廠商、機械設備製造商、好萊塢等等對華態度都很溫和，顯示中國強有力的一面，中美博弈形勢是不斷變化的，中國的地盤和中間地帶都在擴大，美國毫不顧忌耍橫的空間逐漸變小是大趨勢。

胡錫進強調，美國接下來跟中國打，只要是動真格，它會不輕鬆得不斷喘粗氣的，須跟美國一來一去過招，但無需沉迷於它們，更該專注於國內議程。胡錫進認為，英特爾這樣的企業，讓我們掏出小本本，記下它幹的壞事，中國越是強大，將越有機會和能力報復它們。