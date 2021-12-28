美國白宮今天表示，拜登總統已將2022會計年度國防授權法案簽署為法律，授權國防支出7700億美元。

國會參、眾兩院本月稍早以壓倒性多數，表決通過這項國防法案，為國防部制定政策的這項年度法案獲得民主與共和兩黨大力支持。

2022會計年度國防授權法所許可的軍事支出較前一年增加大約5%，一度因國會議員在對中國和俄羅斯政策上產生爭執，而致審議進程陷入停頓，後經兩院兩黨議員密集磋商而達成妥協。

預算用途包括為部隊官兵調升軍餉2.7%以及添購戰機和軍艦，並支應地緣政治威脅的應對戰略，尤其是俄羅斯與中國構成的威脅。

法律中與中國有關的部分包括分配給太平洋嚇阻倡議（Pacific Deterrence Initiative）的71億美元、一項美國國會支持台灣防務的聲明，以及禁止國防部購買新疆強迫勞動產品的命令。（譯者：張佑之）1101228