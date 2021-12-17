保誠人壽啟動「保誠創新智造所」導入創新動能 強化核心競爭力

保誠人壽宣布攜手社會創新領域育成的專業團隊Impact Hub Taipei，共同推動「保誠創新智造所（Innovation for Wellbeing）」，鎖定「健康保障」、「財務規劃」與「社區參與及社會投資」等三大主軸，結合「育成計畫」與「企業導入」兩大重點，期望透過此平台展開與年輕學子的對話、培育未來世代；孵化完成的創新創意，也將導入保誠企業內部，協助強化核心競爭力。

即日起至2022年1月24日中午12：00止，鼓勵所有年輕團隊參與，勇於發揮創新思維，為台灣共創健康與福祉。

保誠集團早在數年前，持續透過數位創新科技，帶動企業轉型；同時，針對不同族群對於健康與保障的需求，提供更多元化的保險商品與加值服務，便於民眾更容易了解及負擔得起保險服務，依照自身的健康狀況提前做好保障規劃。

保誠人壽總經理王慰慈進一步表示，持續創新與勇於改變，是保誠人壽在台灣屹立不搖的關鍵。放眼未來佈局，保誠不僅將延續以客為本的核心精神，更將專注在「創新」與「人性化」，致力於讓數位服務兼顧溫度，同時提升整體民眾的健康與福祉。」

長期耕耘社會創新領域的育成專家Impact Hub Taipei，憑藉著6年來接觸超過500組年輕團隊的經驗，觀察到年輕團隊雖然具備豐沛的能量，但通常提案實踐度偏低；其中，高達85％團隊表示，缺乏持續性地育成輔導與在企業中真正實踐的機會為主要原因；此外，根據Impact Hub Taipei於2021年針對超過66組社會創新組織受疫情衝擊之調查報告顯示，33％以上的組織表示在疫情的影響下，團隊更加關注如何開創新的營運及商業模式。

因此，在疫情常態化的未來，如何透過「育成計畫」幫助年輕團隊開創新機，以及透過「企業導入」成就青年創新，更是重要關鍵。

呼應保誠集團宗旨與世界趨勢，保誠創新智造所（Innovation for Wellbeing）聚焦健康保障（Health)、財務規劃（Wealth）與社區參與及社會投資（Community Investment）三大面向，並以保誠人壽的4A：Accessible（可取得性） Affordable(可負擔性）、Approachable（功能實用關聯性）、Actionable（可操作性）加上Impact（影響力）作為評選標準；後續再透過兩次Hack Days選出最後優勝獎3名、特別獎2名，總獎助金總計達30萬元。