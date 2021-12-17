近年來，新冠疫情大大的改變了人們的生活模式，迫使各個產業需要加快數位轉型的步伐，今年度經濟部中小企業處「雲世代小微企業數位轉型創新服務計畫」以9人以下小微型企業為目標輔導對象，協助其運用數位工具及雲端服務，藉以提升小微型企業數位能力，並因應消費者的線上、線下需求改變，也使小微企業在疫情期間保持營運與加速數位化的發展。

經濟部中小企業處陳秘順副處長。（圖／經濟部中小企業處提供）

今年度輔導36個特色場域，共有768家小微企業，計畫依其切身需求導入培訓課程與手把手輔導後，塑造各場域創新服務。而本次城鄉島遊PK戰系列影片精選出8個亮點場域，依據場域創新服務設計體驗關卡，運用闖關遊戲的模式帶出場域的創新、特色的雲端服務，並由Youtuber以影片的方式記錄整個體驗的過程，吸引粉絲、觀眾前來點閱觀賞，讓更多人知道場域的創新改變。

雲世代小微場域創新輔導成果影片首映會。（圖／經濟部中小企業處提供）

本次邀請「鬧著玩」團隊的主持人-陳秉立（阿翔）與顏永烈，藉由分組PK的方式，到各場域運用這些創新服務來完成指定關卡，當中有運用電子導覽地圖找到夥伴藏身地點、利用線上點餐來完成目標金額及運用Line官方帳號探索特色店家等關卡，豐富刺激又有趣，讓觀眾們一同身歷其境，探索這些場域新的風貌。

自12月20日起，每周一、四在鬧著玩的Youtube頻道連播四集，除了邀請大家一起來看看誰是最後贏家外，最重要的是希望大家在疫情趨緩後，能夠親身蒞臨這些有著新風貌的場域，體驗店家們所提供方便又快速的數位服務！