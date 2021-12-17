淡水曾為「名統百貨」的「大都會廣場」部分樓層遭法拍，由於建商名統建設財務問題，其所持有的包括B1、1、2、3、6樓合計約2800坪面積，預計於2022年1月5日以底價22.8億元執行一拍，為近年少見較大規模的百貨商場遭拍賣，亦為淡水法拍市場最大規模的案件釋出。

「大都會廣場」位於淡水捷運站出口聯合開發案，最早是由誠品團隊規劃，籌備階段退出後，由名統建設、威力建設投資成立名統百貨，於2012底正式開幕，為淡水區首家百貨公司。不過經營二年，名統百貨因財務問題、積欠貨款等問題結束營業，由大都會擴場接手至今，目前低樓層為NET及UNIQLO等快時尚服飾進駐，其餘樓層多為包括王品、瓦城等餐飲業及湯姆熊遊樂場。

目前「大都會廣場」各樓層產權，4、5、9、10、11樓為台北市政府持有，7、8樓為威利建設持有，此次拍賣的面積B1、2、3樓為名統建設持有，名統建設也在1樓及6樓擁有部分持分。法院筆錄指出，「大都會廣場」拍賣的部分，包括6樓月租金已由原本的3.15萬元，在2019年起調降為0.3萬元，其餘樓層租金也由178.5萬元，調降為50萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，由於淡水新市鎮開發，加上景點、消費商圈分散，原以淡水捷運站為中心的商圈版圖分散位移，商場聚客力不佳，使該商場租金有較大幅的調降，商場投資人多著眼於租金收益效益，以其一拍底價22.8億元推算，扣除車位各樓層平均單價高達逾每坪百萬元，以其租金收益推估，二年前未調降租金前也僅約不到1％，現在調降後更不到0.3％，即使到後段拍次底價再降，現有偏低的租金收益率恐難吸引投資人進場。