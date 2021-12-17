大陸央視報導，2021年12月15日23時許，山西省呂梁市孝義市西辛莊鎮杜西溝村發生一起盜採煤炭資源案件引發礦災致人員被困。黃金救援時間72小時已經過半，目前，8支救援隊伍等共計400餘人輪番進入現場，全力開展搶險救援工作。從山西孝義救援現場了解到最新消息，救援人員目前與井下被困人員取得聯繫，井下仍然有人生存

井下排水工作有序推進，從16日10時05分至17日06時累計排水3100立方米，水位下降2.1米；公安機關掌握盜採案件主要犯罪嫌疑人9人，已控制7人，剩餘2人正在全力追捕中。

《新京報》報導，目前救援人員在井下作業展開救援，礦井口鋪設多條排水管道作業。事發區域並沒有出煤痕跡，救援人員在井口另一側臨時挖出一條救援通道，進入礦井。

案件發生後第一時間，汾西礦山救護隊、華陽新材料集團救護隊等各類專業救援力量400餘人趕到現場、開展救援處置。各類搶險設備已調集到位，2台水泵已安裝並使用，全部3台運行後預計每小時可抽水200方。計畫在上位水層再安裝兩台水泵，力爭每小時排水量達到300方以上。