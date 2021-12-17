中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增15例COVID-19境外移入確定病例，另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增15例境外移入個案，為8例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自英國（2例，案16883、案16890）、捷克（案16884）、美國（2例，案16885、案16888）、愛爾蘭（案16886）、新加坡（2例，案16887、案16892）、越南（案16889）、奈及利亞（案16891）、馬爾地夫（案16893）、柬埔寨（案16894）、菲律賓（案16895）、印尼(案16896）、泰國（案16897）入境，入境日介於11月23日至12月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

另有7例境外移入個案經疫調後改判為本土個案。分別為案16821、案16841、案16851、案16856、案16862、案16865為案16768之相關感染；案16859為案16870之相關感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計4729623例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4709526例排除），其中16786例確診，分別為2133例境外移入，14599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計849例COVID-19死亡病例，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。