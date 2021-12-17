范少勳和莫允雯在《不想一個人》中有許多大尺度情慾戲。（牽猴子提供）

由范少勳、莫允雯、温貞菱主演電影《不想一個人》，最新愛情版海報、心碎版預告曝光，3人陷入糾結的愛情難題，甜蜜之中又看似寂寞難耐。導演范揚仲為了讓演員更投入劇情和角色，選擇照著劇本順拍，演員心態也跟著劇情走向無意間受到影響。導演爆料：「當范少勳生活中出現莫允雯之後，就開始對温貞菱產生防衛心。」范少勳也坦言：「拍攝到後期，我真的覺得自己陷入三角戀難題！」

該片以不同角度解釋愛情，導演范揚仲用鏡頭呈現每個角色渴望被瞭解而相互依偎的愛。飾演皮條客的范少勳自知與温貞菱演出的傳播妹才是處在同個世界的人，但卻渴望更刺激的對象，與飾演藝廊經理的莫允雯大談格差戀。看似難解的三角戀難題，隨著拍攝進行范少勳也找到解答：「我和莫允雯的默契突然建立，看著她的眼睛竟知道她想要什麼！有了她，我覺得活著的每一天都很有意義。」被晾在一旁的苦主温貞菱，形容自己與范少勳的關係，既悲傷又餘情未了，她説：「愛有很多種形式，而我會嘗試去喜歡他愛的一切，這份愛是很無以名狀、難以形容的。」

范少勳和莫允雯在片中挑戰許多大尺度情慾戲，首次合作的他們交付真心給彼此和導演，被問及印象最深刻的一場戲，2人好默契都選擇了高架橋上的激烈動作戲。由於開鏡後約一星期就拍到那場戲，原先很擔心無法進入狀況的他們，都被當時的極佳狀態嚇到，范少勳說：「排戲時沒有這麼劇烈的衝突和拉扯，但在開拍後，所有想法感受都湧上來。」莫允雯也驚訝：「那天受到彼此的情緒牽連，我們反應特別大，拍完有一種要爆炸的感覺！」她更補充那天是第一次感覺到自己的靈魂就是角色乃文的靈魂。電影24日平安夜上映。