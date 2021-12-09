范少勳（左）和莫允雯首次合作，兩人大談格差戀。牽猴子提供

電影《不想一個人》第二款激情版海報。牽猴子提供

范少勳、莫允雯、温貞菱主演電影《不想一個人》，3人顛覆以往形象突破演出，其中范少勳打破過去的陽光男孩形象，大膽飾演皮條客「阿龍」，他分享2年前看到《不想一個人》劇本時，覺得阿龍很不像自己，也問過導演范揚仲：「為什麼要找我演阿龍？」但漸漸進入角色狀態後，才重新認識另一個面向的自己，最後甚至崩潰遊走於角色及現實之間。

范少勳和莫允雯在《不想一個人》首次合作，兩人大談格差戀引人遐想，片中范少勳破格演出皮條客，但莫允雯對他的第一印象卻是：「范少勳有一種好乾淨的特質，雖然『乾淨』二字放在阿龍身上十分諷刺，卻是阿龍散發出來獨有的特色。」范少勳原先也認為自己和角色有距離感，直到范揚仲跟他説：「你其實是一個有包袱的人，把包袱拿掉才可以演好阿龍。」范少勳慢慢地走進這個故事、開始呈現阿龍後，才坦言：「我經歷了一個很痛苦的過程，拍攝到後期會分不清現實與虛假，很像真的在過阿龍的人生。」

電影《不想一個人》用各種不同角度去解釋愛情，每個角色心裡都想要被認同，這樣的存在感是極其脆弱、容易崩壞的。范少勳形容自己的角色像1隻禿鷹：「只要有地方可以讓我活下去，有生存、生機的可能性，他就會不斷地掠食。」范少勳在片中表露超煞氣的一面，經常大爆粗口、大打出手，但內心經歷存在感崩壞、重建、再崩壞的折磨過程，讓他數度在片場崩潰落淚。電影24日上映。