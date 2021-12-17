公投即將在即，環團要求三接應該要撤出藻礁範圍內，經濟部17日表示，若要求遷離又沒有替代方案，現實就是只能停建至少11年，並代表減煤減碳降空污的嚴重倒退。護礁盟的朋友提出台北港方案，已因航安、施工期程與地方反對等因素，造成短期不可行，未來變數大。

經濟部強調，若公投過關，停建將成無奈現實，蔡總統跟經濟部的說明是事實。經濟部也呼籲國人考量國家穩定供電，減煤減碳降空污，同時也已經保護藻礁的情況下，支持三接外推方案繼續興建。

經濟部表示，經濟部已多次說明，護礁盟朋友的台北港方案，不但在港內用地有安全距離不足，海管上岸破壞藻礁等更多問題，工期至少還要11年，且地方政府不接受，在地民代表態反對，都是非常大的變數。

另一方面，三接外推方案讓藻礁保護最大化，維持穩定供電，也讓中南部的減煤降空污不要倒退嚕。這是現階段最佳方案，呼籲國人能夠給予支持。