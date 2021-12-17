一掃今年疫情陰霾，年末耶誕節、跨年歡慶比往年更加令人期待，尤其2022年跨年假期難得從12月31日開始三天連假，許多民眾已抓緊機會提前做假期安排，各銀行為搶占耶誕及跨年商機，紛紛祭出相關優惠，其中台新銀行整理旅遊行程與購物優惠，期提供民眾整個月玩好買滿，迎接嶄新的2022年。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示，國門還未鬆綁，許多民眾追求國內更完善的歡聚體驗。今年冬天低溫持續，台新銀行備妥多項泡湯方案提供持卡人選擇。12月底前北投麗禧酒店、谷野自然系五感溫泉會館等超過10家湯屋，使用台新銀行信用卡可獲5折起優惠。

若入住指定的14家溫泉飯店如知名的三二行館、日月潭雲品溫泉酒店及知本老爺酒店，使用指定信用卡，還可獲贈千元保養好禮。且台新銀行與五大訂房網合作，祭出12％現折回饋，使用台新銀行FlyGo卡、玫瑰Giving卡再獲最高3％刷卡金，合計最高15％優惠。

黃天麟指出，二年來的疫情更深刻體會人與人間相互扶持的重要，歲末各式聚餐尾牙，該行也提供相關優惠。持卡人於期間至萬豪酒店宴客樓、香格里拉醉月樓、台中裕元花園酒店園中餐廳等精選星級飯店用餐，使用指定台新信用卡可獲75折起優惠，另餐廳、KTV與外送等外送平台，單月滿5000元也有最高加碼6％回饋。

民眾在特別的節日裡用禮物表達心意，黃天麟也建議，該行與新光三越聯手推出跨年慶加碼優惠，12月17日19日使用skm pay綁定台新銀行新光三越聯名卡消費滿8000元回饋200元禮券、2萬元回饋400元禮券，及跨年慶期間滿3萬元回饋500元禮券，當日滿3萬元共計最高可獲回饋900元禮券，週五至週日使用台新銀行新光三越聯名卡最高再獲1％回饋。

至於年終網購折扣季，針對國人常用的海外網購平台如FARFETCH、LOOKFANTASTIC、MYPROTEIN等，台新卡最高2％回饋及40％回饋的平台優惠，若疊加@GoGo卡、FlyGo卡、玫瑰Giving卡最高3％回饋，相當於可拿到的最高回饋達45％。