阿姆斯特丹東方50公里的一小鎮Zeewolde周四批准了Meta建立資料中心的計畫，臉書、Instagram和Whatsapp等應用可以從該資料中心為歐洲用戶提供服務，為荷蘭最大的資料中心計畫。

該工廠將使用1.38吉瓦時(GWh)的電力，預計將以綠色能源進行運轉，但政界和環保人士仍提出批評。

荷蘭前經濟部在數年前大力遊說谷歌等將資料中心設在荷蘭。Zeewolde小人口僅2萬人，預計該中心將創造400個固定職位。

荷蘭總理Mark Rutte在Zeewolde地方會議投票前說，與其社會經濟價值相比，該超大規模的資料中心對再生能源提出了不合理的龐大需求。

Meta發言人說，初期建設成本在7億歐元，目前尚未確定完工日期。阿姆斯特丹擁有80萬人口，但由於電網使用吃緊，阿姆斯特丹地方當局下令禁止在該市建造更多資料中心。

荷蘭資料中心協會預估，目前的幾個資料中心占荷蘭全國用電量3%，但到2030年可能升至10%。