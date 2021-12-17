興櫃股票華立捷自12/20起暫停交易 18:092021/12/17 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心17日表示，華立捷科技公司（3688）興櫃一般板股票自12月20日起暫停交易。 興櫃一般板公司華立捷科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告華立捷科技公司普通股股票自12月20日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 紘康股票自12/20得為融資券 股民社交平台 Reddit申請上市 #華立捷 #暫停交易 #科技公司 #興櫃 #興櫃股票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所：未來財報發布前 禁止董事交易股票 17:312021/12/17 財經 工具機景氣 明年出口上看三成 04:102021/12/17 產業．科技 英瑞-KY 2022年1月27日終止上市 16:572021/12/17 財經 多項指數成分股調整 公布 04:102021/12/17 證券．權證 15檔11月營收雙增 法人追捧 04:102021/12/17 證券．權證 台中港三井OUTLET 二期開幕 04:102021/12/17 產業．科技 新北公布第6波違法雇主名單 一詮精密遭重罰60萬元 16:312021/12/17 財經 《櫃買市場》紘康20日起開放融資券交易 17:222021/12/17 財經 全球海運 再吹漲價號角 04:102021/12/17 財經要聞 美制裁逾40間中企 陸外交部批無理打壓到歇斯底里 17:002021/12/17 兩岸 《興櫃股》洋基工程完成競拍 承銷價180元 13:072021/12/17 財經 財經熱門新聞 失散多年？大陸男撞臉馬斯克爆紅全球 網友看傻：一模一樣 - 財經 學台積電模式卻失敗？英特爾遇6兆大麻煩 外媒爆內幕 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 Fed老大「鷹」險 美元就噴了！謝金河：這國家恐剩半條命 - 財經 4奈米有麻煩？高通用三星製程又出包 換台積電結果曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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