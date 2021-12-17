櫃買中心17日表示，華立捷科技公司（3688）興櫃一般板股票自12月20日起暫停交易。

興櫃一般板公司華立捷科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告華立捷科技公司普通股股票自12月20日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。