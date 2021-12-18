新竹縣長楊文科今到新北歡樂耶誕城作客，舉辦「好客竹縣月來樂耶誕」市集，新北市長侯友宜陪他一起逛攤位，推廣新竹縣農漁特產，被問到2人都是公務員出身、皆擁有高民調，侯友宜表示，2人都是從基層事務官一步一腳印做上來，秉持公務員專業、負責、好好做事，或許對政治沒有高敏感度、興趣也沒有很高，但只有一件事情，就是全心全力做好工作，完成人民託付的責任，好好做事、做出人民所期待的。

楊文科則說，侯市長非常有智慧、能力，縣市首長要替鄉親服務，鄉親缺什麼就要給什麼，所有事情都要以鄉親福祉考量，才能造福鄉親，2人想法一致。

此外，楊文科也被問及縣市合併問題，他說，合併升格牽涉問題大，不只是國土計畫，財政收支劃分法也都要整體考量，如果像今天這樣的場合彼此幫忙，大家一起合作推廣觀光旅遊、行銷農特產品，這樣台灣就會呈現有朝氣的國家，而不是天天在為了誰要整併誰、為了小枝小節爭吵，沒有很大的意義。