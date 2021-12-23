金門旅台鄉親捐贈輪椅 嘉惠故鄉行動不便老人 10:262021/12/23 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣衛生局長李錫鑫感謝洪足水鄉賢的愛心善舉嘉惠行動不便的鄉親，也有助於提升金門醫療院所的服務條件。（金門縣衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烈嶼鄉旅台鄉賢洪足水、洪莊桃夫婦捐贈故鄉金門輪椅50部、點滴架18具。（金門縣衛生局提供） 烈嶼鄉旅台鄉賢洪足水、洪莊桃夫婦捐贈故鄉金門輪椅50部、點滴架18具，縣衛生局長李錫鑫感謝愛心善舉嘉惠行動不便的鄉親，也有助於提升金門醫療院所的服務條件。 縣衛生局說明，此次獲贈的輪椅是特別挑選輕巧、穩固的材質，不僅便於照顧者更輕鬆的推移，輪椅把手雙剎車的設計也大大的提升輪椅安全性。該局將配發至金門醫院和各鄉鎮衛生所，以及大同之家等醫療及長照機構。 廈門特區40年 習近平盼促進兩岸融合 垃圾島嶼蛻變之路／與時間賽跑 新豐掩埋場的救命曙光 #輪椅 #金門 #嘉惠 #旅台 #鄉親 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和泰再贈捐血車 為台灣醫療獻心力 04:102021/12/23 投資理財 台泥認購飛宏私募 攻儲能 04:102021/12/23 證券．權證 伊頓在台營收 明年續拚雙位數成長 04:102021/12/23 產業．科技 雲林褒忠平房大火 行動不便男屋主命喪火窟 15:152021/12/22 社會 女足移訓難喬 旅日雙門神待命中 04:102021/12/23 運動天地 台達無線充電 全自動物流福音 04:102021/12/23 產業特刊 台韓簽署合作備忘錄 拓展中小學生教育旅行 18:202021/12/22 生活 板橋金門街民宅竄惡火 50多歲男慘燒成焦屍 18:172021/12/22 社會 台金線今晚第2波加班機訂位 金門縣府：視實需再協調第3波 20:172021/12/22 生活 八檔百億台股基金 叫好又叫座 04:102021/12/23 投資理財 金門大學冬衣送暖家扶中心 4100元捐款背後有洋蔥 19:422021/12/22 生活 寶島熱門新聞 馬祖第二故鄉 桃園市政府設計「文化日曆」免費送 - 寶島 金門旅台鄉親捐贈輪椅 嘉惠故鄉行動不便老人 - 寶島 金門「金沙聖誕瘋HEN大」 沙美市區熱鬧浪漫一整天 - 寶島 總太地產2022轉戰水湳 重返豪宅建商行列 - 寶島 王爺公坐鎮「屏東王船文化館」動土 下科迎王年正式啟用 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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