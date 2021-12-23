烈嶼鄉旅台鄉賢洪足水、洪莊桃夫婦捐贈故鄉金門輪椅50部、點滴架18具。（金門縣衛生局提供）

烈嶼鄉旅台鄉賢洪足水、洪莊桃夫婦捐贈故鄉金門輪椅50部、點滴架18具，縣衛生局長李錫鑫感謝愛心善舉嘉惠行動不便的鄉親，也有助於提升金門醫療院所的服務條件。

縣衛生局說明，此次獲贈的輪椅是特別挑選輕巧、穩固的材質，不僅便於照顧者更輕鬆的推移，輪椅把手雙剎車的設計也大大的提升輪椅安全性。該局將配發至金門醫院和各鄉鎮衛生所，以及大同之家等醫療及長照機構。