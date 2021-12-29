斥資新台幣3.91億元的「金門洋山淨水場新建工程」今天正式揭牌啟用。（金門縣府提供）

洋山淨水場以大陸原水為水源，未來可日產5萬噸的淨水系統將可讓大、小金門的供水穩定邁入一個全新里程。（金門縣府提供）

洋山淨水場完工啟用也減少西半島長期對地下水的依賴，將由以往自來水供配占比60％大幅下降至15％左右。（金門縣府提供）

洋山淨水場出水不斷優化水質與口感，楊鎮浯縣長（右四）等人帶頭暢飲。（金門縣府提供）

洋山淨水廠空照圖。（金門縣府提供）

斥資新台幣3.91億元的「金門洋山淨水場新建工程」今天正式揭牌啟用，這座以大陸原水為水源，未來可日產5萬噸的淨水系統將可讓大、小金門的供水穩定邁入一個全新里程，並逐步減少長年對地下水的依賴。楊鎮浯縣長也宣布，未來5年將再投資15億元，打造金門潔淨的好水。

楊鎮浯特別提到，歷任縣府團隊在水資源做了很大努力，以談了20年的兩岸通水為例，在李沃士縣長手上爭取到，在陳福海縣長手上完工，如今接續工程不斷的優化，就像任何政策一棒接一棒做下去，縣府感謝中央各單位和地方各界的支持，讓海島型水資源缺乏的金門，可以一步一步的走到今天。

坐落於金沙水庫旁的洋山淨水場，占地約4.45公頃，現階段最大日產水量2.5萬噸，已取代榮湖淨水場，成為地區最大的淨水場，除擔負東半島（金沙）供配水核心任務外，也已配送至西半島（金城、金寧）及小金門使用，大幅提升民生供水穩定度，也減少西半島長期對地下水的依賴，將由以往自來水供配占比60％大幅下降至15％左右。

在過去一整年的試運轉期間，水廠除嚴格要求水質符合法規標準外，還特別針對大陸原水變化及各處理流程的水質特性，逐步修正用藥濃度與劑量，不斷優化水質與口感，再配合定期採樣檢驗，確保終端出水品質穩定安全，才安心提供鄉親使用。

水廠說明，去年金門降雨量僅477毫米，創下50年來最低紀錄，今年截至目前也僅有472毫米，將再創歷史新低，所幸有大陸引水的補充，才可免於限水危機。