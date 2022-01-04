宜蘭縣冬山河左岸的平行排水系統，是冬山河的支流之一，但平行排水有2段護岸仍是土堤，豪大雨來襲時，容易有護岸基底掏空流失，以致淹水的風險，宜蘭縣政府向水利署爭取經費，獲得3000萬元補助，工程預計3月發包，年底前完工，改善淹水面積達40公頃。

宜蘭縣政府水利資源處表示，冬山河的平行排水系統主要是作為收集農田排水、市區排水，並將水引入冬山河，全段排水集水面積約800公頃，但其中位於下游處的省道台2線至縣道196線段，以及上游五結鄉景中天社區至協和橋段，尚未改善。

為改善平行排水以增加通洪斷面，縣府爭取改善工程經費，去年12月獲中央核定「前瞻基礎建設計畫水與安全─縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，總經費3658萬元，中央補助3000萬元，用以改善平行排水系統下游565公尺長度的護岸，採用「漿砌卵石」方式來施作，讓護岸更加穩固且美觀，配合抽水站啟動抽水時，可加速淹水狀況的排除。

水資處表示，工程預計今年3月發包，年底前施作完成，預估可減少淹水面積40公頃，保護該區域約470人，該段完成後，今年度也會持續爭取經費，改善上游的護岸，屆時全段將全面完成改善，讓未來淹水災情降至最低的程度。