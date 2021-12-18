中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增13例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。境外移入個案中，共有12例為突破性感染，另有1例為50多歲本國籍男性，由於在越南確診，搭乘醫療專機返台治療，曾接種2劑疫苗，但日期及廠牌尚在調查中。

指揮中心說明，今日新增13例境外移入個案，為6例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(4例，案16898、案16900、案16904、案16906)、英國(3例，案16899、案16905、案16908)、美國(2例，案16903、16910)、西班牙(案16901)、柬埔寨(案16902)、菲律賓(案16907)及新加坡(案16909)入境，入境日介於今(2021)年12月3日至12月17日。

今天境外移入個案中，案16906為本國籍50歲男性，12月於越南確診，曾接種兩劑疫苗，日期和廠牌還在調查中，尚未列為突破性感染；12月17日搭乘醫療專機返臺，入境後即送醫隔離治療並採檢確診。由於個案返臺及抵臺後送就醫期間之接觸者均有適當防護，故無匡列接觸者。

案16909為新加坡籍40多歲女性，10月曾於新加坡確診，12月3日入境，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性，12月17日因出境需求自費採檢確診；已匡列接觸者45人，均列自主健康管理。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該案經兩次採檢，Ct值分別為30、34，血清抗體IgM為陰性，IgG為陽性，確認為先前感染，屬於舊案。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,747,250例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,727,825例排除)，其中16,799例確診，分別為2,146例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計111例移除為空號。

2020年起累計849例死亡，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。