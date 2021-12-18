新竹市上午才發生一名女子將喝好水地方性公投票攜出投開票所，下午約2時在建功社區發展協會活動中心，又有一名民眾當場撕毀喝好水公投票，還投入票匭中，該民眾當場送辦。

新竹市目前發生的兩起投開票所意外，都與喝好水公投票有關，除了上午有民眾攜地方公投票出場外，下午又有一名年約60多歲的女子，到第71號投開票所投票時，將喝好水地方公投票撕毀，並投入票匭內。該女子行為動機不明，仍待警方調查中。

有民眾認為，地方性公投票上面印製的74個字完全沒提到喝好水，而是「您是否同意，新竹市應訂定，廢汙水管理自治條例， 明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和汙水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」推測很多人對議題不太有共鳴，所以出現情緒性的動作。

選務人員表示，根據公民投票法第44條，該女子將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之公投票者，將可處新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰。此外，截至目前為止，新竹市公投的投票率偏低，東區粗估不到1成，投票率最高的北區也僅接近3成。