四大公投今天登場，正反兩方皆以最大力道催票，陸空戰齊發，盼能衝高投票率。精神科醫師沈政男認為，今天的投票率應該不錯，因為一大早就看到有人在排隊投票；同時，他也感嘆，這個政府已經不瞭解人民在想什麼，也不願跟人民溝通了，並呼籲大家，公投是直接民主、更高的民主，請用您神聖的一票，讓政府更謙卑，讓國家變得更好。

沈政男今天(18日)在臉書上表示，「今天，公投投票率，應該是不錯！」因為一大早就有人在排隊投票了，自己則是早上七點半就前往，因為投完票還要趕去上班，結果光是量體溫、噴酒精，就重複做了兩次。等候區的警察說手機關掉就可以，但到了投票區入口，又說必須收起來代為保管。

在準備投票時，沈政男還為了應該在哪裡投票與承辦人員發生爭執，並忍不住直言，「你們就是這樣搞這個國家，不是嗎？選務弄得不夠流暢，然後就說，喔，不能公投綁大選！」乾脆每一項公投，都分開舉行好了！這周反萊豬、下周護藻礁，依此類推，你們才不會手忙腳亂。

沈政男指出，萊豬如果台灣人民不吃，美國又硬要進，大可把這個當成一個貿易議題特例，跟人家談看看要怎麼兩全其美。對於有一些糊塗擁護政府的人，說歐盟因為反萊豬被罰了一億歐元，但其實根本就不是這樣。而是因為荷爾蒙（萊劑不是荷爾蒙），吵了十幾二十年，最後歐盟決定跟美國每年買一定配額的無荷爾蒙豬肉。

沈政男直言，台灣不也可以這麼做？就跟美國說，「我們每年保證買你多少額度的無萊劑豬肉，無萊劑，兩全其美！」不此之圖，然後花了好多社會成本處理這個議題，今晚又會回到原點。

沈政男更說，這個國家、這個政府，有很多問題，現在最立即的一點就是：這個政府已經不瞭解人民在想什麼，也不願跟人民溝通了，不是嗎？請問去年8月28日開放萊豬，有跟我們先講嗎？公投是直接民主、更高的民主，請用您神聖的一票，讓政府更謙卑，讓國家變得更好。