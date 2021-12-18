四大公投案今天投開票，4案不同意票數全數大幅領先同意票數，本次4案料全數遭到否決。不過花蓮縣13鄉鎮市開票結果，有效同意票數都大於不同意票數，雖然「輾壓性」的超越票數，但投票前賣力衝刺宣講的國民黨立委傅崐萁卻心情沉重說：「團結的民進黨逆風而襲，徹底打敗了貌合神離的在野黨」！

他甚至在臉書直接開嗆：「藍營要如何在遍體鱗傷的重創中重拾人民的信心，痛下決心的揮淚斬馬謖，告別藍皮綠骨方能重振士氣！」他說，在野諸候都是冷漠旁觀的路人甲，這樣的結果不難看到了！

傅崐萁以「徐蚌會戰」為題在臉書發文，民進黨最困難的逆境挺過，並大獲全勝，未來的執政黨將更加亳無顧忌的攻擊對手！民意將不再是考量的範疇，因為在台灣民進黨已經完全沒收直接民權的公投！相信綠營更殘酷的宰殺在野地方諸候的大戲，馬上就會上埸！

4大公投今天投票， 這次公投在花蓮縣共設置327個投開票所，花蓮到晚間6時許，多數投開票所已開完票，只剩人口最多的花蓮、吉安仍有零星投開票所還未完成，初步統計，花蓮4項同意票都大幅領先，超過不同意票一倍以上，但投票率低迷僅約3成6。