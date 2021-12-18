王仁甫(左起)、孫協志、峮峮、黃明志、許孟哲、豆花妹在《飢餓遊戲》中一起玩遊戲闖關。（中視提供）

大馬創作歌手黃明志首登中視《飢餓遊戲》，他第一次錄外景節目，因錄影前要禁食12小時，開錄後得闖關成功才能吃東西，節目遊戲規則對黃明志來說不容易：「因為健康問題，我吃東西本來就有問題，我都是少量多餐，所以1天要吃很多餐。」但接下通告，他完全配合。

黃明志笑說最有信心的只有耐力，「因為體力我沒有，腦我也沒有，心機又鬥不過人，所以只有耐力可以鬥得過，因為我是金牛座。」製作單位特地將遊戲結合黃明志新歌，推出「玻璃心棒棒糖」，剩下最多棒棒糖才能享用大餐，但整天下來唯一能充飢的食物也只有棒棒糖，讓孫協志氣喊：「這跟拿我們主持費出來當獎金是一樣的！」

其中一關占地賽中，黃明志被分到和豆花妹（蔡黃汝）同一隊，意外成為他的夢靨。原來好勝心強的豆花妹，再困難關卡也不服輸。玩騎馬打仗套圈圈，怎麼投就是不會進，黃明志已累癱在地上起不來，豆花妹仍不放棄，甚至使出怪力背他，體力被豆花妹逼到極限。

遊戲結束後，黃志明把豆花妹比喻成藍鑽講師，「因為我潛力被激發出來，今天真的見識到正能量女神，就把人家逼死她才爽的那種正能量，一直把我逼到絕路這樣。」而粉絲期待的5周年紀念單曲〈因為有你〉將在明(19日)首播。