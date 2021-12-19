民進黨以4個不同意於公投結果中「完封」國民黨。國民黨中常委、台北市議員應曉薇今發文狠批自家政黨，直言公投未綁大選票數難達門檻本是必然，唯獨萊豬公投也未獲支持，她認為國民黨不能逃避責任、怪罪諸多理由，應即刻檢討。

對於國民黨現今狀況，應曉薇直言，她認為黨漸漸沒有主義、信仰、價值及使命，搖擺在各種主張、口號之間，黨員當然不願追隨服膺，說要把戰友找回來，卻不問是什麼樣的戰友？還侈言要爭取年輕人？戰犯又是誰？國民黨若找不回靈魂又如何讓黨員不明哲保身？

應曉薇提到，未來黨員「千山萬水我獨行不必相送」，這是國民黨要的？韓國瑜離開了？張亞中獨行了？侯友宜噤聲了？國民黨還有多少高人氣黨員讓人嚮往與期待，遺憾擁有群眾魅力浩然正氣的個人都無法見容於國民黨。

應曉薇表示，她身為中央常務委員和台北市議員，從不振臂高呼追尋聲量，當然也就更能一清二楚看穿一呼百諾的能量真偽。國民黨公投後再被派系掌控、帶風向消滅異己、權力鬥爭就是直接走向滅亡。

應曉薇提醒，今天的中國國民黨艱困時刻，除了她，還有很多不投機取巧、不妖言惑眾的民代和黨員，都只想做一個矢志忠貞的中國國民黨終身黨員，「我們能擦乾眼淚一心一意繼續向前行，而黨又能當我們最無私無我的後盾嗎？」

應曉薇說，國民黨當自強首重「朱墨爛然」，請鬼拿藥單傷人害己，因此此時此刻的自己，不會因爲公投未過而氣餒，只想持續堅持在野黨強力監督的責任，守護捍衛民眾權益積極協助中二立法委員補選，身為中正、萬華民代，也將義無反顧用對的理念罷免立委林昶佐。