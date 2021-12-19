台灣民眾黨主席柯文哲19日下午至員林參與快樂天堂千人饗宴寒冬送暖活動。（謝瓊雲攝）

談縣市合併升格 柯文哲：六都變九都 簡直是錯上加錯

台北市長柯文哲19日以台灣民眾黨黨主席身分南下彰化拜會，先至員林參與快樂天堂基金會的寒冬送暖千人饗宴宣傳活動；談到民進黨中央、府院大咖積極討論縣市合併議題，柯文哲忍不住批評，國土重劃是很嚴肅的問題，六都已經很離譜荒謬，若還要第七、第八都，甚至六都變九都，那簡直是錯上加錯。

柯文哲19日下午至中部參訪，下午2點參與彰化縣黨部主委、縣議員張雪如的寒冬送暖活動，致詞時歲末年終幫助弱勢民眾圍爐、過年，是很有意義的事情，他希望各界共襄盛舉，也勉勵張雪如繼續加油。

柯文哲接受媒體聯訪時，談到縣市合併升格的看法，他說，不能理解為何每次為了選舉，都要搞這些奇奇怪怪的事情，台北市近日已經發函行政院，強調與其討論行政區域重新劃分，不如落實區域聯合治理；比如建議行政院成立北北基辦公室，把有關河域治理、軌道運輸、公宅和都市計畫等，可以整合的重要問題先整合，凡事都要有第一步，該做不做，直接跳去重畫行政區，是很有問題的。

柯文哲說，我很清楚民進黨在幹什麼，為了選舉去改變行政區外，就像是新竹縣市合併，民進黨一直在做民調，只要發現民調輸給高虹安，就想要推動新竹縣市合併。

他說，台灣不能老為了選舉搞這種事情，台灣行政區重新畫分，是很嚴肅的事情，當然應該做，但要怎麼做，應該要好好的討論，不是到了選舉才這樣搞。