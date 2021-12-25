民進黨團日前將總預算案「逕付二讀」引起在野黨團不滿，後經過協商達成共識，才讓總預算案重回委員會。對此，前立委林濁水直言「太荒謬了」，他更指出，自己以前曾呼籲應該修改召委制度，但國民兩黨都不願意；同時，他也再次呼籲大家應該認真考慮此事。

民進黨立院黨團日前以「預算審不完」為由，將明年度政府總預算案逕付二讀，跳過實質審查，創下立院惡例。立院法制局並表示此舉符合《立法院職權行使法》，引來在野炮轟這是阻擋立委行使職權的鴨霸行為，走向獨裁、漠視民意。

民進黨團總召柯建銘表示，只要國民黨願在12月底前將各部會預算審完，就同意在院會提復議，讓總預算案重回委員會。民眾黨立委張其祿表態「歡迎民進黨提復議」，費鴻泰允諾國民黨會很有誠意在下周排審預算，「不要懷疑我們的誠信」。劍拔弩張的氣氛急轉直下，最後四大黨團同意簽字，敲定由民進黨在院會提復議，讓總預算回復至各委員會，並於30日前完成，最遲於明年1月28日前完成三讀。

對此，林濁水今天(25日)在臉書上表示，總預算逕付二讀，太荒謬了。但是民進黨找到的理由是國民黨委員會召委不排預算，用考察、排專案叫部長來駡以達到不審效果，這指控也是事實。

林濁水指出，關鍵在於立法院擁有兩蔣發明、全世界獨一無二的複數召委制度，「我當年一再呼籲要改，但是為了有官做，兩黨立委都不願意，真是可悲。誠懇建議，再認真考慮」。