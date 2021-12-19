大陸資本巨頭中植企業集團（簡稱中植集團）18日發訃告指出，創辦人解直錕，因突發心臟病搶救無效，於18日上午在北京市逝世，享壽61歲。中植集團表示，暫由中融信託董事長劉洋（解直錕外甥）代理主持中植集團全面工作，待選出新領導後再行調整。

界面新聞報導，「中植系」在A股市場名聲響亮，是解直錕控制的數十家上市公司、金融平台的總稱。解直錕於1995年創辦中植集團，經過二十多年發展，「中植系」已涵蓋信託、財富公司、併購基金、新金融、新能源及礦業領域。初步統計，「中植系」涉獵的上市公司有幾十家，其中直接控制的公司至少有9家。

中植集團強調，目前集團各級管理團隊團結穩定，各項業務正常開展，生產經營活動平穩運行，發展趨勢良好。

報導指出，劉洋現年46歲，籍貫吉林德惠，現任中融信託董事長，曾歷任中植高科技投資有限公司負責人、上海中植金智科技投資有限公司財務總監、中植集團副總裁兼財務總監、中植集團執行長。