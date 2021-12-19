在這個營養過剩的時代，不少人靠著吃東西減壓，但要怎麼克制自己的嘴，實在是一大考驗。近年來最火紅的168間歇性斷食法，受到不少人追捧，顧名思義就是16小時禁食，將用餐時間壓縮在8小時內，中醫師也特別分享3招，幫助民眾對抗嘴饞。

翰醫堂中醫診所中醫師蔡宜政在臉書粉專PO文解釋，當執行間歇性斷食法時，隨著禁食時間越長，血糖會降低，胰島素也會降低。身體為了維持血糖持續運作，升糖素便會提升，將身上的肝醣拿來用，用得差不多時就會改用脂肪作為能量來源，減肥就是透過升糖素的提升、胰島素的下降來達成的。而要讓胰島素夠低，最好的方式就是一段時間不吃東西，168間歇性斷食法就是個好方法。​​

168斷食的規則，顧名思義就是將禁食時間拉長至16小時，期間不能吃任何有熱量的東西，至於水、無糖茶、黑咖啡則可以喝，保健食品也可正常服用。值得注意的是，進食的8小時並非是要將一天三餐都一次吃好吃滿，改吃兩餐即可，若是餐與餐之間不吃東西效果更佳。蔡宜政提醒，執行168斷食期間，不用特別計算食物熱量，並且要吃飽，若經常餓肚子，代謝能力會下降，反而更容易變胖。

至於斷食期間要怎麼進行？蔡宜政表示，要先將三餐時間固定，配合健康飲食餐盤、飯前喝水、飲食順序，且餐與餐之間不吃任何東西，若習慣一段時間後再開始斷食，時間慢慢從14小時增加到16小時，甚至可以撐到18小時或更久。再者，也可​提前先準備好餐點，減少臨時思考的煩惱和意外，避免不健康的外食誘惑。

最後蔡宜政特別分享3招，幫助民眾對抗嘴饞：

1、嘴饞：堅持住你的意志力！刷牙減少口中味道，告訴自己吃東西要再刷一次很麻煩。​

2、小餓：喝無糖茶、黑咖啡、白開水來延長飽足感。​

3、超級餓：如果會頭昏眼花、手抖、胸悶，表示進入低血糖狀態，可補充無糖豆漿、毛豆、水煮蛋等。​