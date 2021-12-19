四大公投民進黨大逆轉，從民調落後到大獲全勝。美麗島電子報董事長吳子嘉分析，「台灣藍」應該要有更大規模的論述，2024選戰就可以立於不敗之地。另外他也認為，「愛台灣」的口號到最後只有這一條路可以走，就是激進主義；而深藍很容易被刺激，問題就會越來越嚴重。

吳子嘉19日在《董事長開講》網路直播指出，「泛藍的盤」遠大於「國民黨的盤」，因為「藍盤」有兩大類，一種叫做「台灣藍」，另一種叫做「國民黨藍」。根據美麗島11月民調，「國民黨藍」好感度28％，但其他民眾的投票傾向都遠大於28％；且民進黨做得太爛了，政績乏善可陳，就是選舉技術比較好。

他進一步批判，「愛台灣」的口號，也就是某一個人愛台灣，保證一定有人更愛台灣，也保證還是有人更愛台灣，最後走向極端，就是「塔綠班」，到最後只有這一條路可以走，就變成激進主義。

吳子嘉直言，會有四大公投，就是因為民進黨太鴨霸，在國會罵鄭麗文不要臉，文明倒退無以復加，這就是民進黨的謙卑。而民進黨利用「親美抗中保台」扣國民黨的帽子，讓國民黨永世不得翻身，用這廉價的方法取得政權，搞仇恨政治，把台灣分為兩個國家，一籃一綠，彼此仇恨。但國民黨陷入窠臼，深藍很容易被刺激，問題就會越來越嚴重。

因此，吳子嘉呼籲，「台灣藍」應該要有更大規模的討論，把國民黨的論述重新整理，成為選舉綱領，2024選戰就可以立於不敗之地。