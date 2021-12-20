彰化市火車站前地標建築喬友大樓拆定了！喬友大樓因惡火釀4死22傷慘劇，各方撻伐、檢討聲浪不斷；經彰化縣政府委託彰化縣建築師公會鑑定結構安全後，判定為危樓，縣府建設處指出，將發文通知大樓所有權人，在收文後一個月內限期自行拆除，未來將採取都更重建，這也宣告這棟28年的彰化市地標大樓即將正式走入歷史。

喬友大樓高度66公尺，地上15樓、地下3樓，戶數142 戶，1993年完工時為一棟綜合型商業大樓，28年來曾有遊樂場、KTV和百貨商場進駐，共有4次大火紀錄，因產權複雜、管理不善，荒廢閒置多年，還被地方稱為鬼屋；經營6至9樓「百香果」防疫旅館的負責人蔡進峰，同時擔任大樓管委會主委，擁有大樓3分之1產權，彰化五信持分也不少。

蔡進峰先前就曾經表示，自己也支持把大樓拆了；如今大樓經專業鑑定，安全結構耐震不足，加上大樓形象不佳、令眾人觸景傷情，若在拆除後辦理都更，讓所有權重新整合、集中，大樓以新面貌重見世人，也算是好事，他會全力配合。

彰化縣政府指出，為維護都市公共安全，喬友大火後立即啟動該大樓結構鑑定作業，委託彰化縣建築師公會辦理建築物耐震能力評估，經過現場鑽心取樣及紅外線儀器分析，該大樓之混凝土及鋼筋強度明顯降低，已有危害公共安全疑慮，建築師公會評估結果，建議應立即結構補強或拆除，以免造成公共危險。縣府認安全是唯一最高原則，將朝拆除方向進行。

建設處表示，在收到鑑定報告後，將立即依《建築法》第77條通知建築物所有權人及使用人，限期自行拆除，逾期未辦理拆除者，將依同法第81條執行強制拆除，以維護公共安全，拆除費用則依《行政執行法》第27條向該大樓所有權人追償。