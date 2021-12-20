台股上周小跌0.08％，外資轉為賣超，調節航空股，持續買進面板股。根據台灣證券交易所統計，外資上周在集中市場賣超235.61億元，累計今年年初至12月17日止，外資總買進金額為22兆16.66億元，總賣出金額為22兆5237.98億元，累計賣超為5221.32億元。

外資總持有股票市值為23兆8562.27億元新台幣，占全體上市股票市值的43.35％，較12月10日的23兆8716.91億元新台幣，減少154.64億元。

在個股買賣超方面，中鋼(2002)上周居外資買超第一大個股，買超張數為80465張，群創(3481)及友達(2409)分居第二及第三，買超48055張及33693張。

賣超方面，聯電(2303)為上周外資賣超第一大的個股，張數達88842張，長榮航(2618)、華航(2610)分居第二及第三，賣超張數分別為69579張及66813張。