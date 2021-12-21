交通部21日表示，明年元旦起將有2項新措施，包括國道散落物處理收費，將取消「未達30分鐘免收費」的規定；另高雄港離岸風電作業船收費方式即將於本月下旬公告，明年1月1日起收費。

國道上常有貨車因為未將貨物綑紮牢固，貨物掉落導致後方車輛發生事故，嚴重影響行車安全。此前交通部依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第25條，2019年9月16日起實施「國道散落物處理收費要點」，但卻設了「散落物處理時間未達30分鐘免收取費用」的「佛心」規定。但顯然無法發生提醒作用，2020年散落物件數仍高達4萬4951件，5年來不減反增，比2019年3萬9780件、2018年4萬1757件、2017年4萬2729件及2016年4萬3313件都還要多。

因此近期高公局修訂「國道散落物處理收費要點」，明年元旦起取消散落物處理時間未達30分鐘免收費規定。

根據新費率，未來國道散落物處理費每個車道每半小時收3000元，不到半小時也以半小時計，若掉落物占了2個車道就乘以2，以此類推。換言之90分鐘以上未達120分鐘且占了2個車道，將須付費2萬4000元，以此提醒用路人愛惜自己也愛惜他人的生命。

此外，為配合國家發展離岸風電政策，服務各式離岸風電作業船到高雄港作業需求，「高雄港離岸風電作業船收費方式」預定本月下旬公告，明年1月1日起實施。