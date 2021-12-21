立法院院會今天三讀通過修正證券交易稅條例部分條文，當沖降稅減半優惠延長3年，將實施至民國113年12月31日，稅率維持千分之1.5。

為提升台股市場流動性，政府自民國106年4月28日起實施當沖降稅，將當沖證交稅稅率由千分之3降至1.5，原訂實施1年，期滿後再延長3年8個月至今年12月31日止。

當沖證交稅稅率減半優惠將於年底到期，行政院院會於今年8月19日通過證券交易稅條例第2條之2、第3條修正草案，將優惠延長3年，實施至113年12月31日，稅率維持千分之1.5，函請立法院審議。

立法院財政委員會10月13日初審證券交易稅條例修正草案未獲共識，決議交付黨團協商。12月6日黨團協商仍無共識，送請院會協商。經立法院長游錫(方方土)12月14日召集朝野黨團協商達成共識，決議依照行政院版本通過，並於今天立法院院會完成三讀程序，現股當沖證交稅稅率千分之1.5的施行日期延長3年至113年12月31日。