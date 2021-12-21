在疫情對經濟的影響逐漸遞減、景氣持續改善下，帶動不動產需求回溫，且通膨議題促使部分資金轉向具抗通膨特性的不動產布局，觀察今年來富時全球不動產指數漲超過18％，帶動REITs基金表現大多上漲，前十強平均漲幅16.35％，更有3檔績效表現逾20％，表現相當亮眼。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，美國房市延續熱絡態勢，10月房屋銷售走升，表現高於市場預期，預期住房需求在未來幾個季度仍將維持健康。經濟復甦與低貸款利率環境，刺激美國當地的購屋需求，有助支撐不動產市場表現，及近期通膨走勢受到市場關注，部分資金也轉向抗通膨資產進行配置，向來被視為抗通膨利器的房地產可望吸引資金進駐。

就成長題材來看，在科技趨勢發展之下，未來五年5G將逐漸取代4G，且雲端應用持續攀升，因此包括通訊電塔、資料中心等特殊型REITs成長前景看好，建議善用美國地產ETF來佈局，一舉掌握美國不同REITs次產業的投資機會，既能滿足穩定收息的投資目標，也可順勢參與產業趨勢行情。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍指出，雖然新變種病毒Omicron為市場帶來不確定性，不過在疫苗覆蓋率攀升以及各國政府應對疫情防堵已有經驗，料疫情對於經濟活動的影響應有限，整體景氣仍走在復甦軌道。隨部分國家國際管制不若先前嚴格，經濟活動改善下，也帶動全球商用不動產交易回升，多數REITs季度財報表現優於預期，基本面仍健康。

收益利差方面，公債殖利率呈現區間整理，REITs利差優勢可望持續吸引外部資金進駐，綜合前述條件，仍有利REITs後續表現。次產業建議可持續關注成長性的工業，及特殊型的電塔及資料中心、住宅、倉儲等REITs表現。