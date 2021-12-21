耶誕節跨年以及農曆新年即將到來，相聚日子誰都想美美的展現自己，但平日被工作、家庭壓的疏忽保養的法令紋、頸紋再也無法裝沒看見!愛美的妳該怎麼辦？很多人會選擇醫美進場維修，但每次荷包都在滴血。現在在嘖嘖募資上，妳可以用較無負擔的價格，在家輕鬆高效精準保養。

新創保養品牌La Glow嘖嘖首度上架。（圖／La Glow提供）

傳統生技公司第二代，自生技製藥跨足女性保養品市場成立新品牌La Glow。La Glow 匯集醫學、生技、美容等專業人才，設立「顏究室」專注研究女性最擔憂的兩大洩齡關鍵：法令紋及頸紋。兩年來堅持採用頂級成分，不斷嘗試調配精準的解憂產品。最終於今年12月推出獨家抗老聖品La Glow 逆齡組合【法令紋撫紋霜 X 天鵝頸緻霜】。不但市場反應熱烈，更獲得芙蕾亞時尚診所林正宜醫師強力推薦。讓輕熟齡凍齡保養術蔚為風潮。

新創保養品牌La Glow嘖嘖首度上架。（圖／La Glow提供）

法令紋是臉上最顯老的紋路，一個疏忽還延伸到下巴變成木偶紋可就來不及了。La Glow 法令紋撫紋霜，採用三大鑽石級抗老成份： A 醇、神經醯胺、乙醯基六胜肽。以黃金比例調配，深入肌底、汰舊撫紋、加速吸收，提升保養效率。且依據人體工學，前端附有冰肌金屬按摩頭，加強拉提針對法令紋，還可以使用於魚尾紋及抬頭紋。

新創保養品牌La Glow嘖嘖首度上架。（圖／La Glow提供）

初老從眼週開始？不!沒注意到的頸紋才是洩漏年紀的原兇。La Glow天鵝頸緻霜，萃取五大活性成分：高濃度六胜肽配方、乳木果油精華、濃密蠶絲蛋白、積雪草、墨角藻，以超奈米分子技術快速吸收，每天早晚各一次，煥活美顏就是這麼輕鬆。

La Glow逆齡組合於12月於嘖嘖募資上架，預購優惠只到2022/1/5止。

https://www.zeczec.com/projects/la-glow-x-i