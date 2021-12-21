四大公投上周六舉行，駐日代表謝長廷特地返國投票，立法院外交國防委員會召委陳以信也因此變更本周議程，將邀請外交部長吳釗燮與駐日代表謝長廷就「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」進行專案報告，並備質詢。

謝長廷在駐日代表任內頗受爭議，立法院外交國防委員會屢次邀他返國報告，但這兩年來皆以疫情因素，往返台日需要隔離不便政務推動，拒絕返台備詢。