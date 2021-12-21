終於回來了 謝長廷自曝返台投票 立院周四邀專案報告 13:042021/12/21 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 駐日代表謝長廷。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四大公投上周六舉行，駐日代表謝長廷特地返國投票，立法院外交國防委員會召委陳以信也因此變更本周議程，將邀請外交部長吳釗燮與駐日代表謝長廷就「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」進行專案報告，並備質詢。 謝長廷在駐日代表任內頗受爭議，立法院外交國防委員會屢次邀他返國報告，但這兩年來皆以疫情因素，往返台日需要隔離不便政務推動，拒絕返台備詢。 中市議會民進黨團下屆總召3人角逐 謝明源：如協調不成月底投票 謝長廷曾揚言提告 施明德：至今未收到訴訟文書 #謝長廷 #駐日代表 #專案報告 #返國 #外交國防委員會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 信義房屋千萬超業謝秀娟 只用真心 11:542021/12/20 財經 超胸日文女神回歸直播 自曝發福了上圍還升級 20:552021/12/20 娛樂 工商社論》預算審議延誤不應只是道歉了事 04:102021/12/19 財經要聞 公投後首日 總統召集高層會議 縣市合併啟動 6都變9都 04:102021/12/20 焦點要聞 避免兩岸訊息誤判 美智庫：應推動二軌對話與權威溝通管道 17:422021/12/19 兩岸 傳蔡英文邀高層談升格 前台南縣長嗆民進黨：開民主倒車 23:322021/12/19 政治 蔡政府力推新竹縣市合併 藥師想起「這往事」驚覺不對 08:562021/12/21 政治 基隆公投全輸綠營接警訊 林右昌：獲中間選民支持是關鍵 13:022021/12/19 政治 親子盃羽球賽事今登場 南陽國小基層羽球風扎根 14:072021/12/19 寶島 蘇揆稱一定以科學證據辦事 04:102021/12/21 政治要聞 國戰會論壇》美國海軍鏽戰力 露餡了（羅慶生） 08:412021/12/21 海納百川 政治熱門新聞 蔡英文為何突拜會證嚴法師？港媒曝背後「有目的」 - 政治 公投結果會影響2022、2024選舉嗎 阿扁吐6字 - 政治 民進黨為何能躲過公投劫數？游盈隆找到答案了 示警：膨風話少講 - 政治 名單曝光！竹竹併升格修法49立委連署 民進黨團12人未簽署 - 政治 趙少康再批「千字文」影響公投團結 侯友宜回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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