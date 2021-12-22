俄在烏克蘭邊界集結重兵 拜登不與普丁實體會談 05:572021/12/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄在烏克蘭邊界集結重兵 拜登不與普丁實體會談。(資料照/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，在俄國於與烏克蘭交界集結重兵的緊張情勢下，美國總統拜登（Joe Biden）沒有與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行實體會談的計畫。 布林肯在新聞簡報被問及是否可能舉行拜蒲實體會談，以化解烏克蘭緊張情勢時表示：「我認為，我們首先必須看外交上是否取得進展。」 布林肯說：「我們也希望看到俄羅斯讓情勢降溫，將部署於烏克蘭邊界的部隊後撤，以降低緊張情勢。」 （譯者：陳政一）1101222 衣索比亞內戰 政府軍吞敗整年靠無人機一夕扭轉 估算美中台戰爭風險 #烏克蘭 #實體 #會談 #布林肯 #緊張情勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇揆稱一定以科學證據辦事 04:102021/12/21 政治要聞 國際國中科學奧林匹亞我得6金牌 台南一中林軒名排第1 11:212021/12/21 生活 俄烏邊界情勢緊繃 俄總統首度暗示可能爆發衝突 21:302021/12/21 國際 大砍核電釀災！3大問題降臨 歐洲深陷缺電危機 23:152021/12/21 財經 黃天牧談純網保 麻雀飛來 04:102021/12/21 財經要聞 拚雲嘉嘉市長？ 陳明文回應：未來不會參選 04:102021/12/21 焦點要聞 俄在烏克蘭屯兵 安倍：可供台灣借鏡 04:102021/12/21 產業財經 開卷書摘》鋼琴家陳瑞斌 以音符抒寫高雄情 10:002021/12/21 寶島 抗癌新曙光 腫瘤電熱治療輔助搭配消滅癌細胞 12:322021/12/21 健康 帶動規律運動風潮！嘉市揪團減肥冠軍甩14公斤 體脂少13.2公斤 12:542021/12/21 生活 旅遊旺季到 美汽油續跌空間有限 04:102021/12/21 全球財經 國際熱門新聞 影》川普認了打過新冠加強針 下場慘了 - 國際 有影》馬達加斯加直升機墜毀 57歲部長游泳12小時上岸「我的死期還沒到」 - 國際 - 中央社 這國政策大轉變 台灣人無法繼續「入境免隔離」 - 國際 俄在烏克蘭邊界集結重兵 拜登不與普丁實體會談 - 國際 - 中央社 衣索比亞內戰 政府軍吞敗整年靠無人機一夕扭轉 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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