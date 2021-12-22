美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，在俄國於與烏克蘭交界集結重兵的緊張情勢下，美國總統拜登（Joe Biden）沒有與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行實體會談的計畫。

布林肯在新聞簡報被問及是否可能舉行拜蒲實體會談，以化解烏克蘭緊張情勢時表示：「我認為，我們首先必須看外交上是否取得進展。」

布林肯說：「我們也希望看到俄羅斯讓情勢降溫，將部署於烏克蘭邊界的部隊後撤，以降低緊張情勢。」 （譯者：陳政一）1101222