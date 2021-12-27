俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍，引發國際矚目，外界關注俄國此舉是否會引發台海危機的共伴效應，對此，藍委李貴敏直言，現在局勢牽一髮而動全身，所以台灣的局勢會受到烏克蘭和俄羅斯的影響。

俄羅斯在毗鄰烏克蘭的邊界集結17萬大軍，連補給線和野戰醫院都備好，烏克蘭指稱俄將出兵入侵，據《華盛頓郵報》於美國時間本月4日引述美國情報消息指出，俄羅斯打算明年春季入侵烏克蘭，烏克蘭還畫出3個可能的入侵點；俄羅斯總統普丁21日警告，俄國準備採取「軍事技術措施」，來回應西方就烏克蘭衝突的「不友善」行為，更痛批北約違反承諾五度東擴，美國飛彈都部署到俄國家門口了。

而俄羅斯的舉動，也引發外界擔憂是否會引發台海危機的「共伴效應」，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新25日在民眾黨政策智庫舉辦「前瞻2022國際局勢與台灣角色」論壇上表示，台灣最該擔心的是同時爆發台海危機與烏克蘭危機，產生「共伴效應」，一方面讓當時正在舉行的民主峰會黯然失色，一方面也考驗了美國為首的西方國家，與亞太盟國的政治智慧。

針對外界憂慮是否會引發「共伴效應」，李貴敏昨（26日）在政論節目「少康戰情室」上表示，現在局勢牽一髮而動全身，所以台灣的局勢會受到烏克蘭和俄羅斯的影響。李提醒，北歐之間的天然氣供應，很大一部份是仰賴俄羅斯的供應，因此，俄羅斯若真和烏克蘭發生戰爭，將對北歐經濟造成衝擊，所以美國也趕緊介入，希望能緩和歐洲目前局勢。

李貴敏直言，俄羅斯和烏克蘭的局勢也影響台灣，所以可看到美國日前切斷政務委員唐鳳的訊息切斷，還有韓國取消唐鳳參加線上演講，在在都是美國提醒台灣不要有任何的挑釁的動作產生，因為以現在國際態勢，美國無法顧及烏克蘭和台灣兩邊同時有事端發生。