歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre）表示，美國阿拉斯加州南部地區今天發生規模6.3地震。

地震中心表示，這次地震深度為125公里。根據美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System），震後未發布海嘯警報。

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