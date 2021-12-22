美國阿拉斯加發生規模6.3地震 未發海嘯警報 07:282021/12/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre）表示，美國阿拉斯加州南部地區今天發生規模6.3地震。 地震中心表示，這次地震深度為125公里。根據美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System），震後未發布海嘯警報。 廣達擴產 加碼美國投資 操盤心法－投信積極作帳 法說題材動能強 #美國 #海嘯警報 #發生規模 #3地震 #地震中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商社論》數位貨幣監管大突破 美國將立法規範「穩定幣」 04:102021/12/22 財經要聞 國泰美國ESG基金 新年登場 04:102021/12/22 產業特刊 「性成癮」成熱搜關鍵字 3大自我檢視徵兆 04:032021/12/22 健康 3國籲加強制裁 普丁嗆將引爆衝突 04:102021/12/22 話題觀察 觀念平台－董事會引領ESG 永續轉型計畫的最佳策略 04:102021/12/22 專題周報 美國高收益債 後市不淡 04:102021/12/22 投資理財 球員兼裁判？ 美參議員投資加密貨幣 惹議 04:102021/12/22 全球財經 鎖定數位轉型、跨國金融服務 花旗衝企金 強化獲利契機 04:102021/12/22 金融．稅務 儒鴻、聚陽訂單滿手 認購夯 04:102021/12/22 證券．權證 對等制裁 中國禁美國4官員入境 04:102021/12/22 焦點新聞 社評／東南亞不該成中美夾心餅乾 04:102021/12/22 焦點新聞 國際熱門新聞 影》川普認了打過新冠加強針 下場慘了 - 國際 有影》馬達加斯加直升機墜毀 57歲部長游泳12小時上岸「我的死期還沒到」 - 國際 - 中央社 世界最大郵輪爆48人染新冠 98％確診者完整接種疫苗 - 國際 這國政策大轉變 台灣人無法繼續「入境免隔離」 - 國際 路透：共諜滲透台灣軍方、蔡英文隨扈 3大目標曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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