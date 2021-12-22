大盤11月從17000點附近一路來到最高17800點位置，加上量能增溫，券商獲利跟著回溫。根據台灣證券交易所統計，11月全體券商稅後淨利98.52億元，月成長39.15億元，增幅65.94％；累計前11月全體券商稅後淨利982.33億元，年成長483.91億元，增幅97.09％。

11月大盤總成交值約7.942兆元，月增34.59%，券商經紀手續費收入較上月增加，經紀業務獲利79.27億元，月增44％；11月自營出售證券利益及證券評價利益較多，券商自營業務淨利較上月成長20.44億元，為32.34億元，增幅171.76％；承銷證券評價利益較多，承銷業務淨利11.68億元，較上月成長7.19億元，增幅160.13％。

累計前11月券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長，較去年同期增加74.42％，經紀業務淨利840.87億元，年增101.29％，自營業務淨利年增141.36％，達266.29億元，承銷業務淨利年增52.46％，為55.48億元。