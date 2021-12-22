勇鷹2號機今天帥 氣降落志航機地，完成交機。（莊哲權攝）

勇鷹2號機由原型機及1號機伴飛，完成交機。（莊哲權攝）

第2架國人自製「勇鷹號」高級教訓機，今天在1號機及原型機伴機衝場後，在台東志航基完成交機，雖然天候不佳，仍吸引不少軍事迷在基地外守候，他們說，1次看到3架勇鷹衝場，非常過癮，而漢翔及空軍對於交機相當低調，未安排公開儀式。

漢翔公司繼11月29日交機第1架勇鷹號後，今天也順利完成第2架交接，今天早上10點左右，志航基地跑道燈亮起，勇鷹高教機2號機由漢翔董事長胡開宏同乘，由先前已進駐的1號機及原型伴飛下進行衝場，3機並未降落，馬上升空，過了約20分鐘，3架飛機陸續降落，完成交機，軍事迷說，3架勇鷹衝場，太帥了。

據悉，勇鷹高教機於2019年9月完成首架原型機出廠，2020年6月執行首飛；2021年11月起小批量生產，預計於2021至2026年間分年依序交機2架、8架、17架、18架、18架及3架。明年預計交機8架。目前第3架已於今年10月展開試飛。