民進黨抽走總預算不給審 江啟臣怒嗆：當委員審查是個屁？

民進黨團昨天將總預算案自委員會抽出逕付二讀，多名國民黨立委今天在立法院外交及國防委員會表達不滿並舉牌抗議，擔任委員會召委的陳以信甚至怒撕議程資料，批民進黨自我閹割。

民進黨立委趙天麟指出，因國民黨拖延、為公投仇恨動員，民進黨不得不捍衛總預算。

多名國民黨立委今天在立法院國防委員會表達不滿並舉牌抗議。摘自立法院

國防部長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，專題報告「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」。不過，召委陳以信、國民黨立委江啟臣、廖婉汝、馬文君、溫玉霞、吳斯懷等人相繼進行程序發言，並高舉「嚴審預算、天經地義」、「破壞體制、歷史罪人」、「民進黨、雙標黨」等手舉牌、疾呼抗議。

江啟臣在程序發言階段率先發難，質疑「人民監督政府預算的權力可以被糟蹋、霸凌到這種地步」，憲政體制被一黨糟蹋到這種地步，大家居然還都沒有聲音，何況立院院長游錫堃，還是這個委員會的委員，「居然沒有說半句話，可恥，國會議長可以這樣幹的喔？」並要立法院幕僚請游錫堃來開會。

江啟臣指出，國民黨很認真在審查預算，但執政黨竟可以破壞憲政體制到這地步，國民黨立委也是由人民選出、代表民意，「難道民意可以接受政府亂花錢而不接受監督嗎」，如果不依照預算審查過程進行，那程序正義何在？

江啟臣也說，原本國民黨召委陳以信預計在這禮拜將國防部預算送出委員會，但現在預算案直接被抽出，讓之前認真坐在這邊審查預算都是做白工，不曉得執政黨在急什麼？直接在院會偷襲，他痛批，這是史上頭一遭，以後立法院都不用開會了，因為到最後都是數人頭、投票決定，還有多元聲音嗎，人民的國會難道就只有一黨代表嗎？其他政黨都不用代表人民審查法案、預算嗎？

江啟臣並率領國民黨立委在會議室前抗議，高舉「民進黨！雙標黨！」、「破壞體制歷史罪人」、「嚴審預算天經地義」等手舉牌表達不滿，指出立法院前院長蘇嘉全曾提出「委員會中心主義」，但現在卻把委員會審查當作垃圾、衛生紙，把預算案抽出逕付二讀。

陳以信說，他是憲政史上最悲情、最沉痛的召委，因為審查到一半的公務預算不見了，因此他以召委身分提出最嚴重的抗議，因為民進黨不遵守立法程序、自我閹割。

溫玉霞則說，全世界沒有一個國會是這樣在審查預算，而她也有認真審查，甚至請外交國防等單位來說明，但執政黨竟把她當成「塑膠」、「沒路用（沒有用）的人」。

民進黨立委趙天麟則表示，日前為了四大公投，國民決議在最後時刻拒審預算，導致無法在法定的時間審查，他相信外交國防的各黨派立委都仔細審查預算，但根據預算法規定，總預算要在會計年度前一個月議決，也就是月底前，但國民黨在公投仇恨動員、拿預算審查時間開刀。

趙天麟強調，就是因為國民黨拖延，民進黨不得不捍衛總預算，為了國家經濟往前走必須趕快逕付二讀才來得及。

國防委員會的國民黨立委提案要遣責，但民進黨立委反對，提議散會，大家吵成一團，最後各退一步，雙方撤案，繼續質詢。