美同意軍售項目還有4項未簽發價書 國防部曝原因 14:002021/12/22 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長邱國正今赴立法院國防委員會備詢。（ 摘自立法院） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委江啟臣質詢指出，美方同意軍售的武器裝備，還有4項未簽發價書，原因為何？國防部戰規司長李世強在立法院答覆表示，4架MQ-9無人機因明年才編預算，所以尚未簽發價；M109A6自走砲則是因牽涉到精準砲彈與價格問題，尚未簽發價書；至於陸區通信系統，美方第一次發價書的價格，超過我方預期，現美已提供修訂版。 共軍已非農民軍 超大咖學者要華府認清3大事實 陸雙航母分頭戰訓 對台戰略浮現 #發價書 #軍售 #國防部 #價格 #美軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資期現貨 由空翻多 04:102021/12/22 證券．權證 薇婭遭全面封殺 大陸抓逃稅還有未爆彈 04:102021/12/22 焦點新聞 反萊豬公投未過 美參議員期待擴大與台灣貿易 08:252021/12/22 國際 竹竹併升格引發爭論 國民黨：財劃法未修前就是來亂的 12:102021/12/22 政治 國戰會論壇》美國制中路線圖：軍事轉型（譚傳毅） 08:412021/12/22 海納百川 隱瞞參與陸「千人計劃」 哈佛教授6項罪成 12:462021/12/22 兩岸 美國阿拉斯加發生規模6.3地震 未發海嘯警報 07:282021/12/22 國際 精進武裝 駐日美軍分攤費年漲百億 04:102021/12/22 話題觀察 政策宣導涉養網軍 監委報告揭6缺失 04:102021/12/22 焦點要聞 高雄複賽登場 男籃四山首見同組 04:102021/12/22 運動天地 中評網》台灣社會民意進入「前統一意識」階段（鄭劍） 12:302021/12/22 海納百川 政治熱門新聞 罷免投票倒數林昶佐慘了？ 最新民調數字曝光 - 政治 雲林縣長最新民調出爐！「這件事」備受矚目 - 政治 影／會不會到台中替顏寬恒站台？ 侯友宜：答案很清楚 - 政治 預言全球疫情結束時間點 沈富雄曝解封公式：我比印度神童還神 - 政治 「高雄決定全台吃萊豬」挨批 趙少康反嗆一句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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