國民黨立委江啟臣質詢指出，美方同意軍售的武器裝備，還有4項未簽發價書，原因為何？國防部戰規司長李世強在立法院答覆表示，4架MQ-9無人機因明年才編預算，所以尚未簽發價；M109A6自走砲則是因牽涉到精準砲彈與價格問題，尚未簽發價書；至於陸區通信系統，美方第一次發價書的價格，超過我方預期，現美已提供修訂版。