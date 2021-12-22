徐若瑄遭捲入李靚蕾、王力宏婚變風波，6天內3度發文澄清，她今（22）日再澄清「沒有介入李王的婚姻」、「絕無私約」、「更不是介入別人婚姻的第三者」。不過，律師李怡貞給建議，其實只要一句話就夠了：「請妳出來澄清，已婚騙老公的約砲太太絕對不是我，否則我一定告死妳」。

李靚蕾昨（21）日突發文，替好友陳建州（黑人）、范瑋琪說話，澄清兩人和王力宏並無不正當關係，然而，此舉卻引發網友熱議，紛紛把焦點轉移到女星徐若瑄身上。徐若瑄今（22）日下午再度發文重申：「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』！這是我的第三篇聲明，也是我的最後一篇，一樣的話，我不會再重覆說了。如果再有後續，我會委由司法處理。」。

律師李怡貞在臉書發文：「請妳出來澄清，已婚騙老公的約砲太太絕對不是我，否則我一定告死妳」，更打趣說：「並且也壓一個凌晨三點的時限。」，李怡貞表示，「其實只要寫這幾句就夠力，不用鋪陳太多」，還說「我之前就說麻煩私底下跟蕾聯繫澄清。怎麼不聽，一直公開發聲明？就算蕾不願意接受解釋，妳也可以說妳自己早跟蕾解釋過了，大家也比較能衡平判斷」。

網友也紛紛回應：「李律總是要突破盲腸」、「律師好強。的確是事實」、「簡短又明白 跟想破頭寫一大串好太多了」、「簡潔有力，這麼簡單的事搞得那麼複雜幹嘛」、「蕾神又沒指名道姓是誰⋯？然後那個誰對號入座了⋯然後沒出面澄清要被告⋯？想都忙死了」。