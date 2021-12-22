歐美耶誕假期到來，外資陸續放假，影響台股交投熱度，在成交量萎縮之下，大盤指數區間整理，個股輪動。周二美股因拜登總統弱化疫情消息，帶動美股四大指數飆漲，但台股已先行反彈，所以今日指數在狹幅區間做震盪。即使如此，筆者仍看好封關前，由投信為主的內資所主導的2021年封關行情。

前股王大立光自底部起漲，擺脫悲情重新振作，今日盤中一度衝高至2535元，連四個交易日上漲，累計漲幅逾20%，是本周最大亮點！

大立光從今年10月份到12月中反覆在2000元附近打底，公司在股價打底時實施庫藏股，企圖挽救低迷股價，從上周五開始大立光自底部翻揚，量價齊揚，型態轉強，21日一度強攻至漲停板價位，市場上議論紛紛，難道是大立光要開始轉運了嗎？是的沒錯，外資近幾日出具報告，表示大立光最壞情況已經過去，並調升目標價到2600元，因大立光已與大陸某一線品牌手機簽署採購的長期合約，2022年還有特斯拉、元宇宙、iPhone鏡頭升級與iPhone VCM待發酵，正式向外宣布曾經的股王大立光回來了！

大立光連續大漲，也帶動光學相關族群走勢。近日先進光股價被大立光拉升，展望明年，先進光主力產品線(筆記型電腦、車載鏡頭)與新業務指紋辨識光學鏡頭，可望同步成長。

此外，一樣被列為蘋概股的玉晶光，因10月、11月分別拿下最佳第三高及第四高的成績看來，玉晶光今年有機會迎來史上最旺的第四季。

鉅祥今天表現亮眼，走勢犀利且強攻到漲停板。鉅祥在今年上半年就拿下大立光出貨 iPhone 音圈馬達 (VCM) 的獨家金屬機殼供應訂單，明年出貨可望成長逾1倍，因此鉅祥股價隨著大立光而上漲。這幾檔相關個股近期都可特別留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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