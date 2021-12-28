在台積電、聯發科等權值股領漲下，12月最後一周的台股，多方攻勢持續，至周二為止，最高來到18197點，續創歷史新高。目前由於時間接近年底，市場心態偏於觀望，5日均量不足3000億，在資金動能有限，多方想要讓相關股票全部上漲存在一定難度，只能採取輪動上攻、輪番整理的模式，故近日個股走勢多見於紅黑相間。

短線上，資金轉移仍在加速，部分年度漲幅較高的股票容易被反向結帳，部分被單一法人認養的中小股可望被拉抬，另有少部分資金已在卡位元月潛力股。對於投資人而言，趁著大盤量縮，布局元月有題材的股票才能事半功倍。

展望2022年投資方向，政策主導及大廠投入仍為焦點，當中前者以電動車產業為代表，後者以元宇宙產業為代表。日前美國拜登政府決定針對小客車與輕型卡車實施更嚴格的油耗標準，此舉有助於電動車產業的發展加速，若配合明年車用晶片短缺問題可望緩解，電動車供應鏈可望重回成長軌道，如車用沖壓件的鉅祥，車用構件的華孚，車用連接器的宏致、詮欣、崧騰、信邦等都可留意。

另外，自駕車成為未來數年內電動車發展的主要方向，後續將先用於特定區域及特定用途等，當中提供視覺辨識的光達(LiDAR)、雷達、光學感測器等供應鏈，後續營運看俏，如車用光學相關的華晶科、佳能、致伸等可持續追蹤。至於一路看好的元宇宙產業，越來越多科技大廠爭相投入，2022年元月上旬登場的美國消費性電子展(CES 2022)即以5G、AI人工智慧、自駕車、VR/AR等為主題，發展前景看好，如揚智、聯傑、瑞昱、建漢、廣達等相關元件及代工等業者，營運皆可望受惠。

實戰上，當前要觀察的是個股波段能否延伸。目前波段延伸性不足，一檔個股一波攻勢約略15~20%，這對市場產生的影響在於當一檔股票表態攻擊後，很容易馬上遭遇空頭抵抗，這會讓追價意願下滑，導致股價無法出現連續漲勢。元月的台股，要觀察波段攻勢能否延伸至25~30%，若能延伸，元月行情才值得期待。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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