在美股四大指數帶動下，台股今(23)日開高走高，金管會主委黃天牧喊話，台股基本面良好、內資動能不虞匱乏，激勵指數一舉站上17900關卡、最高跳上17960點，最後5分鐘搓合上漲29點、爆出216億元的大量， 終場收在17946.66點、上漲119.83點、成交量為2751.86億元。台股目前挑戰萬八僅剩最後一哩路，看好後續只要電子權值股接力表現，加上外資回頭認養高價股，則台股就有機會站上萬八。

台股今日延續昨漲勢，電子股重回主流，成交比重達72%，大型權值股中，近期搶鏡的大立光(3008)今略顯降溫，股價開高走低，終場收跌0.6%；台積電(2330)扮演撐盤要角，今KD呈現黃金交叉、收復所有均線，今上漲1%、收在606元，貢獻台股指數約50點；聯電(2303)也收漲約0.3%，鴻海(2317)亦小漲近0.5%作收。IC設計指標股聯發科(2454)一度衝上1105元、終場收漲0.92%，股王矽力-KY(6415)開高後隨即走低，終場收跌1.34%。

今盤面電子人氣歸隊，盤面吸金族群包括有第三代半導體、元宇宙、網通、車電以及載板等。半導體矽晶圓大廠環球晶全力衝刺第三代半導體市場，中美晶(5483)、環球晶(6488)大漲約5%，兆遠(4944)更是一舉攻上漲停鎖住，還有就是光磊(2340)改名為台亞半導體，正式進軍第3代半導體市場，今股價直奔漲停價成交量位居上市第二。元宇宙今話題再度重新熱炒，宏達電(2498)開高走高，終場收漲3.94%，威盛(2388)、位速(3508)也分別上漲逾2%、1%。網通族群被視為元宇宙基礎，建漢(3062)大漲5%，中磊(5388)、友訊(2332)漲幅也均逾3%。

距離年底只剩下5個交易日，分析師表示，以短期台股成交量來看仍略顯不足，近期內外資動作都較為收斂，但在近3個交易日台股的走揚下，現階段指數已站上各期均線，重回上升三角之多頭格局。考量當沖降稅已經立法通過延長三年，有助於量能回升，加上11月外銷訂單新高，及即將公佈的11月景氣對策燈號可望連十紅，搭配政府釋出新的委外代操額度，年底集團及法人作帳啟動，台股多頭格局延續，仍看好未來只要電子權值股接力表現，外資回頭認養高價權值股，則台股就有機會站上萬八。