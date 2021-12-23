大陸陝西省西安市22日下午宣布，西安將實施疫情防控提級管理，倡導全體市民「非必要不離市」，全市小區（村）、單位實行封閉式管理等措施，讓西安這座千萬人口的城市按下了暫停鍵。不過，西安宣布實施疫情防控提級管理時，本輪西安本土新冠疫情累計報告確診病例143例，為何才百餘例確診病例就封閉管理全市小區？有大陸專家解讀，是因西安市出現多點社區隱匿傳播，加上傳播鏈以及源頭尚不明。

據陸媒澎湃新聞報導，一位大陸社區防控專家22日晚間表示，主要原因在於西安的本土新冠疫情出現了多點社區隱匿傳播，加上傳播鏈以及源頭尚不明朗。

西安本輪新冠疫情，目前已有三條較為明晰的傳播鏈，但隨著全員核酸檢測的完成，更多的確診病例來自封控區之外。

在上述大陸社區防控專家看來，西安本輪新冠本土疫情出現了多點社區隱匿傳播。這一點從21日西安市新增52例本土確診病例也可以得到印證。

西安21日出現的52例確診病例中，有21名病例為此前確診病例的密接者或者是因同樓有確診病例被管控，然而，另外31人都是主動到核酸檢測點採樣後才確診。而這31名在封控區外確診的病例遍布了雁塔區、蓮湖區、長安區、灞橋區、未央區、國際港務區、滻灞生態區、西咸新區等地。

西安市22日疫情防控記者會上，西安市疫情防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張峰虎表示，20日至21日，西安集中力量完成了一輪全員核酸檢測，及時篩查出潛在的感染源。經過綜合研判，當前疫情防控形勢依然複雜嚴峻，特別是在封控區之外發現了陽性病例，已經出現了社區傳播。

陝西省疾控中心主任劉峰21日在疫情防控記者會上表示，此輪疫情，西安市出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，現已出現外溢病例。

陝西省疾控中心共對36例本土病例標本進行了全基因組測序，全部為Delta變種病毒，均與4日巴基斯坦入境航班PK854（伊斯蘭堡——西安）旅客中發現的境外輸入病例高度同源。

對比今年7月南京祿口機場由境外輸入引發的本土新冠疫情，南京防控最嚴格的舉措是7月27日發布《南京市江寧區祿口街道圍合區域新型冠狀病毒肺炎疫情防控通告（第7號）》管控範圍針對祿口街道圍合區域，而當時南京市累計報告本土確診病例153例。

相比之下，西安本輪疫情更加嚴峻複雜。目前西安公佈的確診病例流調資訊來看，西安本輪本土疫情一處集中爆發點——長安大學本部家屬院，傳播鏈源頭指向了咸陽國際機場。但西安本輪本土新冠疫情是否由機場傳播引發目前大陸官方尚未有結論。