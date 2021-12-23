新冠肺炎疫情衝擊觀光發展基金收益，今（2021）年為其首次舉債，2021年已舉債59億元，2022年預算案長期舉借47.72億元，5年舉債上限為151.21億元，今明兩年就舉債逾106億元。明（2022）年未因應辦理「自償性債務舉借及償還計畫案-Tourism 2025-台灣觀光邁向2025方案」(2021-2025年)資金不足缺口，仍需要補辦預算32.1億元。

觀光基金在2019年度起收支相抵為短絀，財務狀況不佳，2021年行政院同意向銀行借款後，觀光局每年將依需求向銀行借款債，為22年來首見。該基金主要收入來源為機場服務費，因此在疫情影響下，2022年年底預計平衡表的淨值為-15.65億元、累積短絀達120.7億元。

明年度觀光發展基金規劃中，有行銷推廣經費25.7億元，其中近13億花費在國際行銷、國內推廣則有12億元。不少委員質疑觀光發展基金已經舉債，花費更應該節制，不該在國外宣傳刷存在感。

觀光局長張錫聰強調，編列的預算都是花費在行銷，並沒有補助業者，國際宣傳編列近13億元，縱使有點多，但是為未來準備、打底。